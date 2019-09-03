Людмила Киченко вышла в четвертьфинал парного разряда US Open

Украинка в паре с Еленой Остапенко из Латвии обыграли вторых сеяных.

Украинская теннисистка Людмила Киченок в дуэте с представительницей Латвии Еленой Остапенко в рамках третьего круга Открытого чемпионата США в двух сетах обыграли Барбору Стрыцову и Се Шувей.

US Open. Третий круг, парный разряд

Людмила Киченок (Украина, 14) / Елена Остапенко (Латвия, 14) - Барбора Стрыцова (Чехия, 2) / Се Шувэй (Тайвань, 2) 6-4, 6-3

Матч продолжался полтора часа. За это время украино-латвийский дуэт дважды подали навылет, сделал 7 двойных ошибок и выиграл 5 геймов на приеме. Их соперницы реализовали лишь 3 брейк-пойнта.

Отметим, что Людмила Киченок стала первой украинкой, которая вышла в 1/4 финала парного разряда Открытого чемпионата США.



В четвертьфинале Киченок и Остапенко сыграют против американок Кэролайн Доулхайд и Вании Кинг.