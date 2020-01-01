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Конта: Мне всегда тяжело играть против Свитолиной

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Британка назвала сильные стороны украинской теннисистки.
Йоханна Конта
Йоханна Конта
Getty Images

Британская теннисистка Йоханна Конта прокомментировала предстоящий матч против первой ракетки Украины Элины Свитолиной в рамках четвертьфинала US Open.

“Мне всегда очень тяжело играть с Элиной, потому что она демонстрирует невероятные бойцовские качества.

Думаю, это будет очень упорный матч от начала и до самого конца“, - призналась Конта.

Напомним, Элина Свитолина впервые в карьере вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США, в четвертом круге одержав победу над американкой Мэдисон Киз.

Матч Свитолина - Конта состоится во вторник, 3-го сентября, в 18:00 по киевскому времени. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, Йоханна Конта, US Open
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