Конта: Мне всегда тяжело играть против Свитолиной

Британка назвала сильные стороны украинской теннисистки.

Британская теннисистка Йоханна Конта прокомментировала предстоящий матч против первой ракетки Украины Элины Свитолиной в рамках четвертьфинала US Open.

“Мне всегда очень тяжело играть с Элиной, потому что она демонстрирует невероятные бойцовские качества.

Думаю, это будет очень упорный матч от начала и до самого конца“, - призналась Конта.

Напомним, Элина Свитолина впервые в карьере вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США, в четвертом круге одержав победу над американкой Мэдисон Киз.

Матч Свитолина - Конта состоится во вторник, 3-го сентября, в 18:00 по киевскому времени. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.