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Свитолина - Конта: прогноз и ставки букмекеров на четвертьфинал US Open

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Элина Свитолина сыграет с Йоханной Контой в четвертьфинале US Open. Букмекеры уже определили фаворита этого поединка.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина выступит в четвертьфинале Открытого чемпионата США по теннису. Соперницей нашей теннисистки будет представительница Великобритании Йоханна Конта.

Поединок состоится во вторник, 3-го сентября, в 18:00 по киевскому времени. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.

Так, в компании Parimatch уверены в победе Свитолиной. На ее успех принимают ставки с коэффициентом 1.57, в то время как триумф ее соперницы оценили в 2.41. Кроме того, эксперты считают, что Элина победит в двух сетах. На этот исход можно поставить с коэффициентом 2.33.

Специалисты из William Hill согласны со своими коллегами, принимая ставки на победу Свитолиной с коэффициентом 1.57, а на успех британской спортсменки - 2.37.

Схожие котировки установили и букмекеры из bet365: победа Свитолиной - 1.57, победа Конте - 2.37.

Напомним, в четвертом круге турнира Элина Свитолина в двух сетах обыграла Мэдисон Киз. Вашему вниманию также видео обзор этого матча.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, Йоханна Конта, ставки на спорт, прогноз букмекеров, ставки букмекеров, Открытый чемпионат США по теннису, турнир, турнир Большого шлема, Большой шлем, US Open
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