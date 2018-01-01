Свитолина - Конта: прогноз и ставки букмекеров на четвертьфинал US Open
Первая ракетка Украины Элина Свитолина выступит в четвертьфинале Открытого чемпионата США по теннису. Соперницей нашей теннисистки будет представительница Великобритании Йоханна Конта.
Поединок состоится во вторник, 3-го сентября, в 18:00 по киевскому времени. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.
Так, в компании Parimatch уверены в победе Свитолиной. На ее успех принимают ставки с коэффициентом 1.57, в то время как триумф ее соперницы оценили в 2.41. Кроме того, эксперты считают, что Элина победит в двух сетах. На этот исход можно поставить с коэффициентом 2.33.
Специалисты из William Hill согласны со своими коллегами, принимая ставки на победу Свитолиной с коэффициентом 1.57, а на успех британской спортсменки - 2.37.
Схожие котировки установили и букмекеры из bet365: победа Свитолиной - 1.57, победа Конте - 2.37.
Напомним, в четвертом круге турнира Элина Свитолина в двух сетах обыграла Мэдисон Киз. Вашему вниманию также видео обзор этого матча.
Полная версия правил