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Свитолина: Монфис помог мне улучшить реакцию и работу ног, я стала быстрее

Комментариев: 1
Первая ракетка Украины прокомментировала свою победу в матче 1/8 финала Открытого чемпионата США по теннису.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина в двух сетах обыграла американку Мэдисон Киз и впервые в карьере вышла в четвертьфинал US Open.

Первая ракетка Украины отметила, что довольная своей игрой против Киз, а также рассказала о влиянии ее парня Гаэля Монфиса на свою физическую подготовку.

"Я хорошо провела матч, показала стабильную игру от начала и до конца. Физически я чувствовала себя отлично, и мне было приятно играть перед полным стадионом. Я хорошо подавала, и, может быть, Мэдисон не очень хорошо принимала.

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Я очень рада, потому что я всегда хорошо играла на турнире в США, но никогда не проходила дальше четвертого круга. Думаю, тренировки с Монфисом помогли мне улучшить реакцию и работу ног, я стала быстрее.

Влияние Гаэля на мою игру? Я стала спокойнее. Теперь я больше говорю со своим тренером и более открыто обсуждаю свой теннис и свои чувства с ним и с Гаэлем", - приводит слова Свитолиной usopen.org.

Вашему вниманию видео обзор матча Свитолина - Киз.

С полным расписание и результатами матчей US Open можно ознакомиться на нашем сайте.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, Мэдисон Киз, Открытый чемпионат США по теннису, Большой шлем, турнир Большого шлема, турнир, US Open
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Комментариев (2)
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Антибес    02.09.2019, 10:03
Оценка:  0
Антибес
Свитолина:Монфис своими куни и чёрным болтом с багровым набалдашником помог мне улучшить реакцию и работу ног.Я стала быстрее скакать на нём.
futbolprognoz    02.09.2019, 09:51
Оценка:  +1
futbolprognoz
работа ног улучшилась? значит она сверху получается
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