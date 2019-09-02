Свитолина: Монфис помог мне улучшить реакцию и работу ног, я стала быстрее

Первая ракетка Украины прокомментировала свою победу в матче 1/8 финала Открытого чемпионата США по теннису.

Украинская теннисистка Элина Свитолина в двух сетах обыграла американку Мэдисон Киз и впервые в карьере вышла в четвертьфинал US Open.

Первая ракетка Украины отметила, что довольная своей игрой против Киз, а также рассказала о влиянии ее парня Гаэля Монфиса на свою физическую подготовку.

"Я хорошо провела матч, показала стабильную игру от начала и до конца. Физически я чувствовала себя отлично, и мне было приятно играть перед полным стадионом. Я хорошо подавала, и, может быть, Мэдисон не очень хорошо принимала.

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Я очень рада, потому что я всегда хорошо играла на турнире в США, но никогда не проходила дальше четвертого круга. Думаю, тренировки с Монфисом помогли мне улучшить реакцию и работу ног, я стала быстрее.

Влияние Гаэля на мою игру? Я стала спокойнее. Теперь я больше говорю со своим тренером и более открыто обсуждаю свой теннис и свои чувства с ним и с Гаэлем", - приводит слова Свитолиной usopen.org.

Вашему вниманию видео обзор матча Свитолина - Киз.

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