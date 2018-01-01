Джокович снялся с US Open, позволив Вавринке выйти в четвертьфинал турнира
Сербский теннисист Новак Джокович не сумел защитить титул чемпиона Открытого чемпионата США, отказавшись продолжать матч четвертого круга против швейцарца Стэна Вавринки.
Первая ракетка мира снялся с турнира, проигрывая Вавринке со счетом 4:6, 5:7, 1:2. По ходу турнира Джокович испытывал проблемы с левым плечом. В поединке четвертого тура он тоже вызывал из-за него физиотерапевта.
Feel better and see you next year, champ...— US Open Tennis (@usopen) 2 сентября 2019 г.
@DjokerNole | #USOpen pic.twitter.com/0B5eLrePAK
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"Впереди у меня диагностика. В последние несколько недель я проводил много реабилитационных и диагностических процедур. Но придется все повторить и посмотреть, как плечо отреагирует. Перерыв в выступлениях ускорит восстановление.
Уже несколько недель плечо постоянно болит. Иногда сильнее, иногда слабее. Конечно, я принимаю препараты от боли. Иногда получается ее снять, иногда - нет. Надеюсь, я смогу играть еще много лет. Сейчас я не собираюсь уходить", - приводит слова Джоковича tennis.com.
Вашему вниманию расписание и результаты матчей мужского одиночного разряда US Open.
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