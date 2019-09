Джокович снялся с US Open, позволив Вавринке выйти в четвертьфинал турнира

Сербский теннисист Новак Джокович не сумел защитить титул чемпиона Открытого чемпионата США, отказавшись продолжать матч четвертого круга против швейцарца Стэна Вавринки.

Первая ракетка мира снялся с турнира, проигрывая Вавринке со счетом 4:6, 5:7, 1:2. По ходу турнира Джокович испытывал проблемы с левым плечом. В поединке четвертого тура он тоже вызывал из-за него физиотерапевта.

