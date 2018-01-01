Джокович снялся с US Open, позволив Вавринке выйти в четвертьфинал турнира

Первая ракетка мира и прошлогодний чемпион US Open Новак Джокович не сумел доиграть матч четвертого круга.

Сербский теннисист Новак Джокович не сумел защитить титул чемпиона Открытого чемпионата США, отказавшись продолжать матч четвертого круга против швейцарца Стэна Вавринки.

Первая ракетка мира снялся с турнира, проигрывая Вавринке со счетом 4:6, 5:7, 1:2. По ходу турнира Джокович испытывал проблемы с левым плечом. В поединке четвертого тура он тоже вызывал из-за него физиотерапевта.

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"Впереди у меня диагностика. В последние несколько недель я проводил много реабилитационных и диагностических процедур. Но придется все повторить и посмотреть, как плечо отреагирует. Перерыв в выступлениях ускорит восстановление.

Уже несколько недель плечо постоянно болит. Иногда сильнее, иногда слабее. Конечно, я принимаю препараты от боли. Иногда получается ее снять, иногда - нет. Надеюсь, я смогу играть еще много лет. Сейчас я не собираюсь уходить", - приводит слова Джоковича tennis.com.

Вашему вниманию расписание и результаты матчей мужского одиночного разряда US Open.