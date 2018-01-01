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Свитолина впервые в карьере вышла в четвертьфинал US Open

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Элина Свитоина обыграла американку Мэдисон Киз.
Свитолина впервые в карьере вышла в четвертьфинал US Open

Первая ракетка Украины и пятая строчка мирового рейтинга Элина Свитолина вышла в четвертьфинал US Open и сделала это впервые в своей карьере.

Украинка одержала победу над американкой Мэдисон Киз в матче четвертого круга.

Наша теннисистка провела уверенный поединок, который длился 1 час 16 минут минут и завершился по итогам двух сетов - 7:5, 6:4.

US Open. Четвертый круг

Элина Свитолина (Украина) – Мэдисон Киз (США) – 7:5, 6:4

Следующий матч Свитолина проведет 3 сентября, за выход в полуфинал украинка поборется с Йоханой Контой.

Отметим, что в день матча свой день рождения праздновал парень Свитолиной Гаэль Монфис, украинка преподнесла ему прекрасный подарок, выйдя в следующий раунда турнира.

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Теги: Элина Свитолина, US Open, Открытый чемпионат США по теннису
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