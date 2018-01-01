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Украинская теннисистка выиграла турнир ITF в Израиле

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Юная украинка в этом году добыла свой третий титул.
Украинская теннисистка выиграла турнир ITF в Израиле

Украинка Дарья Снигур выиграла турнир ITF в изральской Кирьят-Шмоне. В финале 17-летняя украинка переиграла представительницу Великобритании Майю Лумсден, посеяную под вторым номером. Сама Снигур получила третий номер посева.

Таким образом, Дарья выиграла третий профессиональный турнир в нынешнем году: в марте девушка победила на турнире в Египте, а месяцем позже выиграла 25-тысячник в Японии.

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Теги: Дарья Снигур, теннис
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