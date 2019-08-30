Надаль во время автограф-сессии достал из толпы плачущего мальчика
Легендарный теннисист успокоил мальчика, обняв того и дав автограф.
Испанский теннисист Рафаэль Надаль отметился красивым поступком, раздавая автографы на Открытом чемпионате США.
Во время автограф-сессии Надаль услышал плачущего ребенка, зажатого толпой болельщиков, которые пытались получить автограф у своего кумира.
Испанский теннисист вытащил малыша из-за ограждения, обнял того, успокоил и расписался на его бейсболке.
Moments like these 🤗🙌@rafanadal | #USOpen pic.twitter.com/FFWoDAiBaw— US Open Tennis (@usopen) August 30, 2019
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