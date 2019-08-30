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Надаль во время автограф-сессии достал из толпы плачущего мальчика

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Легендарный теннисист успокоил мальчика, обняв того и дав автограф.
Надаль во время автограф-сессии достал из толпы плачущего мальчика

Испанский теннисист Рафаэль Надаль отметился красивым поступком, раздавая автографы на Открытом чемпионате США.

Во время автограф-сессии Надаль услышал плачущего ребенка, зажатого толпой болельщиков, которые пытались получить автограф у своего кумира.

Испанский теннисист вытащил малыша из-за ограждения, обнял того, успокоил и расписался на его бейсболке.

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Теги: Рафаэль Надаль, теннис
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