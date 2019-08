Российский теннисист показал средний палец зрителям на US Open

Россиянин Даниил Медведев в матче третьего круга US Open против Фелисиано Лопеса отметился неспортивным поведением.

Проиграв свою подачу при счете 3:4, россиянин вырвал полотенце из рук болбоя, а потом бросил ракетку в сторону судьи на вышке.

После этого он подошел к арбитру Дамьену Дюмусуа и сказал: "Слезай с вышки. Эй-эй. Вы все странные. Вы все странные. Ты не должен сидеть на вышке".

Кроме того, по ходу партии Медведев саркастически аплодировал зрителям, которые поддерживали его соперника. А при счете 5:5 после проигранного розыгрыша показал трибунам средний палец.

Medvedev wins, then asks for all the boos. Receives a finger from a member from the crowd for his troubles.



To crowd: "I want all of you to know, when you sleep tonight, I won because of you. The energy you gave. The more you do this, the more I win."@Eurosport_RU #USOpen pic.twitter.com/4umohtIfrK