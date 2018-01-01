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Свитолина о победе над Ястремской: Это был очень особенный матч для Украины

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Элина считает, что обыграла свою соотечественницу за счет опыта.
Свитолина о победе над Ястремской: Это был очень особенный матч для Украины

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала свою победу над соотечественницей Даяной Ястремской в третьем круге US Open.

"Это был очень особенный матч для Украины, для нас обеих, мы обе из Одессы. Сегодня я была очень стабильна с задней линии и хорошо подавала тогда, когда нужно было. В итоге опыт немного сыграл свою роль. Я довольна своим теннисом и жду следующего матча.

Как мне пройти в решающие стадии на Шлемах? Я все еще пытаюсь это разгадать (смеется). На самом деле нужно просто играть матч за матчем, не заглядывать наперед и просто наслаждаться матчами. Спасибо зрителям за такую атмосферу, которую вы создаете для всех участников", - заявила Элина на корте после победы.

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Теги: Элина Свитолина, теннис
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