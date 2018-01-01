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Свитолина разгромила Ястремскую в украинском дерби на US Open

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Свитолина третий год подряд выступит в четвертом круге US Open.
Свитолина разгромила Ястремскую в украинском дерби на US Open

Первая ракетка Украины Элина Свитолина стала победительницей украинского дерби против Даяны Ястремской в третьем круге основной сетки на открытом чемпионате США по теннису.

Свитолина одержала легкую победу менее чем за час разгромив соотечественницу 6:2, 6:0.

Теннисистки провели матч на абсолютно разном уровне. Если Свитолина играла мощно, разнообразно с высоким уровнем тенниса во время ключевых розыгрышах, то Ястремская раз за разом допускала ошибки, проведя едва ли не худший свой матч в сезоне.

Отдельно выделив второй сет, за который Ястремская взяла всего шесть розыгрышей за шесть геймов и получила вторую баранку в сезоне.

Элина Свитолина третий год подряд выступит в четвертом круге US Open. Пока на этой стадии она не выигрывала. В четвертом круге она сразится против американки Мэдисон Киз, которой проиграла в четвертом круге тут на US Open в 2017 году.

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Теги: Элина Свитолина, теннис, Даяна Ястремская
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