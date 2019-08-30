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Ястремкая: Матч со Свитолиной - это очень здорово для болельщиков из Украины

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Украинская теннисистка рада, что встретится на корте со своей соотечественницей.
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская
Getty Images

Украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала свой предстоящий матч против первой ракетки Украины Элины Свитолиной, который состоится в рамках третьего круга турнира US Open.

Юная 19-летняя спортсменка уверена, что этот поединок будет очень интересным для всех болельщиков из Украины.

"Раньше у нас уже были шансы сыграть друг с другом, но, я думаю, что я была той, кто выбывал с турнира до этого матча. Думаю, что это будет очень интересный матч, потому что у нас немного разные стили игры. Это здорово для болельщиков, особенно для украинских. Они будут в большом предвкушении от этого матча.

Мне всегда нравилось играть перед зрителями, чтобы меня поддерживали. В юниорах я также играла на больших стадионах. Иногда в таких матчах болеют за тебя, иногда за соперницу.

Ты этого практически не слышишь, потому что блокируешь все, в этот момент ты живешь своей жизнью на корте. Мне все равно, на каком корте играть, но больше предпочитаю на большом", - приводит слова Ястремской официальный сайт WTA.

Напомним, матч Свитолина - Ястремская пройдет в ночь с 30 на 31 августа. Поединок ориентировочно состоится в 02:00 по киевскому времени.

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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  30.08.2019, 23:53
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гость
Ястремской неxyй ловить. Хоть Свитолину не считаю сильной теннисисткой.
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