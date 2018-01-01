Переключиться на мобильную версию

Ястремская пробилась в третий круг US Open, где сыграет со Свитолиной

Комментариев: 0
В третьем круге женского турнира на US Open сойдутся две уроженки Одессы.
Ястремская вышла в третий круг US Open
Ястремская вышла в третий круг US Open
Getty Images

Украинская теннисистка Даяна Ястремская во втором круге US Open обыграла шведку Ребекку Петерсон со счетом 6:4, 6:1

В следующем круге Даяна сыграет с первой ракеткой Украины Элиной Свитолиной, которая во втором круге обыграла Винус Уильямс.

Ранее первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о своем отношении к 19-летней теннисистке Даяне Ястремской, которая так же, как и Элина, является уроженкой Одессы.

Поделись:
Теги: Элина Свитолина, Даяна Ястремская, теннис
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь