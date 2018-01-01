Ястремская пробилась в третий круг US Open, где сыграет со Свитолиной

В третьем круге женского турнира на US Open сойдутся две уроженки Одессы.

Ястремская вышла в третий круг US Open Getty Images

Украинская теннисистка Даяна Ястремская во втором круге US Open обыграла шведку Ребекку Петерсон со счетом 6:4, 6:1

В следующем круге Даяна сыграет с первой ракеткой Украины Элиной Свитолиной, которая во втором круге обыграла Винус Уильямс.

Ранее первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о своем отношении к 19-летней теннисистке Даяне Ястремской, которая так же, как и Элина, является уроженкой Одессы.