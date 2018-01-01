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Уильямс: Свитолину ждет успех, она может продолжить прогрессировать

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Американка похвалила свою соперницу за продемонстрированный уровень игры.
Винус Уильямс и Элина Свитолина
Винус Уильямс и Элина Свитолина
Getty Images

Многократная обладательница Grand Slam Винус Уильямс прокомментировала поражение украинке Элине Свитолиной в рамках второго круга US Open (4:6, 4:6).

Американская теннисистка похвалила свою соперницу и предрекла ей успешные выступления в различных турнирах.

"Это был прекрасный и конкурентный поединок. Поддержка зрителей и атмосфера турнира - это нечто невероятное. Думаю, что во многих вещах я сделала правильное решение. Я отлично подавала и довольна своей игрой, однако и Элина действовала здорово. Могу еще улучшить уровень своих выступлений.

Я с нетерпением жду следующих игр, но, конечно, мне грустно покидать этот турнир так рано. В последние пару лет я не выступала в Азии, так что очень хочу наконец отправиться туда и провести несколько матчей.

Свитолина всегда невероятно мощно играет со мной. Впереди ее ждет много побед. У нее бывали матчи, которые она обязана была выигрывать, но это у нее не получалось. Со мной же она всегда играет потрясающе. Очевидно, что она очень талантливая теннисистка и может продолжить прогрессировать", - приводит слова Уильямс официальный сайт US Open.

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