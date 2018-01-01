Свитолина обыграла Винус Уильямс во втором круге US Open

Украинка без проблем победила двукратную чемпионку турнира.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина добыла уверенную победу в матче второго круга Открытого чемпионата США - US Open. Девушка обыграла 7-кратную чемпионку турниров Большого Шлема Винус Уильямс.

Матч продолжался 1 час 53 минуты и завершился со счетом 6:4, 6:4.

Украинка захватила инициативу с самого начала матча, уверенно доведя счет до победного в первом сете. Во второй партии Уильямс сходу повела, выиграв три гейма. Однако после этого Свитолина взяла 5 геймов подряд, перевернув всю ситуацию на корте.

Счет личных встреч между Элиной и Винус Вильямс стал 3:1 в пользу украинки.

US Open, второй круг

Элина Свитолина (Украина) - Винус Уильямс (США) - 6:4, 6:4.

Соперницей Элины в следующем раунде может стать другая украинка Даяна Ястремская, которая во втором раунде сыграет с представительницей Швеции Ребеккой Петерсон.