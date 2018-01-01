Свитолина обыграла Винус Уильямс во втором круге US Open
Первая ракетка Украины Элина Свитолина добыла уверенную победу в матче второго круга Открытого чемпионата США - US Open. Девушка обыграла 7-кратную чемпионку турниров Большого Шлема Винус Уильямс.
Матч продолжался 1 час 53 минуты и завершился со счетом 6:4, 6:4.
Украинка захватила инициативу с самого начала матча, уверенно доведя счет до победного в первом сете. Во второй партии Уильямс сходу повела, выиграв три гейма. Однако после этого Свитолина взяла 5 геймов подряд, перевернув всю ситуацию на корте.
Счет личных встреч между Элиной и Винус Вильямс стал 3:1 в пользу украинки.
US Open, второй круг
Элина Свитолина (Украина) - Винус Уильямс (США) - 6:4, 6:4.
Соперницей Элины в следующем раунде может стать другая украинка Даяна Ястремская, которая во втором раунде сыграет с представительницей Швеции Ребеккой Петерсон.
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