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Марченко вышел в третий круг челленджера на Мальорке

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Илья за матч оформил 3 брейк-поинта и защитил все геймы на подаче.
Илья Марченко
Илья Марченко
Getty Images

Украинский теннисист Илья Марченко одежал победу во втором раунде челленджера на острове Мальорка (Испания). Украинец обыграл представителя Израиля Дуди Селу.

Поединок продолжался 1 час 18 минут и завершился со счетом 6:4, 6:2. За это время Марченко оформил 3 брейк-поинта из 10 и защитил все геймы на своей подаче.

В третьем раунде турнира Илья сыграет с победителем встречи Лукаш Росол (Чехия) - Роман Сафиуллин (Россия).

Ранее Марченко заявил, что не сыграет в этом году на Открытом чемпионате США. 

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Теги: Илья Марченко, ITF, ATP, Мальорка
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