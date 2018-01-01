Марченко вышел в третий круг челленджера на Мальорке

Илья за матч оформил 3 брейк-поинта и защитил все геймы на подаче.

Украинский теннисист Илья Марченко одежал победу во втором раунде челленджера на острове Мальорка (Испания). Украинец обыграл представителя Израиля Дуди Селу.

Поединок продолжался 1 час 18 минут и завершился со счетом 6:4, 6:2. За это время Марченко оформил 3 брейк-поинта из 10 и защитил все геймы на своей подаче.

В третьем раунде турнира Илья сыграет с победителем встречи Лукаш Росол (Чехия) - Роман Сафиуллин (Россия).

Ранее Марченко заявил, что не сыграет в этом году на Открытом чемпионате США.