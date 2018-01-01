Стаховский пробился в третий круг турнира в Испании

Украинец на отказе обыграл представителя Сербии.

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский вышел в третий этап турнира серии Challenger в испанской Мальорке.

В сложном матче украинец обыграл серба Данило Петровича - 3:6, 7:6 (3), 6:6 (1:0), отказ.

Матч продолжался 2 часа и 21 минуту. За это время Стаховский не допустил ни одной двойной ошибки и выиграл два гейма на приеме.

В первом сете Петрович оказался сильнее украинца, а во втором Сергей выровнял ситуацию на корте. В решающем сете серб подскользнулся и получил травму ноги, что вынудило его прекратить выступление.

В третьем круге турнира Стаховский сыграет со словенцем Блажем Кавчичем.

Ранее сообщалось, что Стаховский неудачно выступил на старте квалификации US Open.