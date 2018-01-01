Козлова покинула US Open после первого круга

Украинская теннисистка уступила представительнице США.

Украинская теннисистка Катерина Козлова не смогла пробиться во второй круг US Open, проиграв в трех сетах Тейлор Таунсенд из США.

US Open. Первый круг

Катерина Козлова (Украина) - Тэйлор Таунсенд (США, Q) 6-3, 3-6, 2-6

Несмотря на победу в первом сете, украинке не удалось сохранить преимущество.

Матч продолжался 2 часа и 3 минуты. За это время Козлова сделала 3 эйса, допустила 5 двойных ошибок и выиграла 1 гейм на приеме. Ее соперница выполнила 12 подач на вылет, 2 раза ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 3 брейк-поинта.

Отметим, что в этом году Катерина также сыграет в парном разряде.

Напомним, что ранее во второй круг Открытого чемпионата США пробились украинки Элина Свитолина и Даяна Ястремская.