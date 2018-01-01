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Ястремская: Моя тактика - играть в свой теннис и действовать разнообразно

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Украинская теннисистка провела хороший стартовый матч на Открытом чемпионате США.
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская
Getty Images

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская в первом раунде US Open в трех сетах обыграла румынскую теннисистку Монику Никулеску.

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"Я не очень люблю играть с такими теннисистками, но мне приходится с ними играть и обыгрывать их. Впервые я играла с соперницей, которая с форхенда пробивает исключительно резаные удары. Было немного трудно, но я приспособилась и справилась.

Я старалась играть в свой теннис и действовать разнообразно. Это моя тактика, и она касается не только игры с Никулеску. Я хотела что-то менять, попробовать что-то новое, посмотрим, как это поможет мне в будущем", - цитирует Ястремскую пресс-служба WTA.

Напомним, во второй раунд US Open прошла первая ракетка Украины Элина Свитолина. Вашему вниманию обзор матча Свитолина - Осигве.

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Теги: теннис, Даяна Ястремская, Открытый чемпионат США по теннису, турнир Большого шлема, турнир, Большой шлем, US Open, WTA
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