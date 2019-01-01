Винус Уильямс: Не ожидают от Свитолиной каких-либо сюрпризов

Американская теннисистка уверенно вышла во второй круг турнира Большого шлема.

Именитая теннисистка из США Винус Уильямс разгромила Чжэн Сайсай (6:1, 6:0) в матче первого круга US Open и в следующем поединке встретится с первой ракеткой Украины Элиной Свитолиной.

"Последний матч я провела отлично. Чжэн продемонстрировала хороший и уверенный теннис, поэтому мне невероятно приятно было победить. Для успешного выступления на таком турнире нужно демонстрировать достойную игру и находить нужный психологический настрой.

Читай также: Свитолина с победы стартовала на US Open

Свитолина? Мне уже приходилось с ней играть, поэтому я не ожидаю от нее каких-либо сюрпризов. Самое главное для меня - сконцентрироваться на игре", - цитирует Уильямс пресс-служба WTA.

Стоит сказать, что букмекеры уверены в преимуществе Свитолиной в этом поединке.

Ранее украинка прокомментировала предстоящий матч против Винус Уильямс.