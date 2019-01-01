US Open (ATP): расписание и результаты матчей
Турнир US Open, Нью-Йорк, США
Дата проведения: 26 августа - 8 сентября
Покрытие - хард
Призовой фонд - 50,400,000 долларов
Действующий чемпион: Новак Джокович (Сербия)
Украинцы на турнире - нет
Первый круг
Даниил Медведев (Россия, 5) - Праджнеш Гуннесваран (Индия) 6:4, 6:1, 6:2
Кеи Нисикори (Япония, 7) - Марко Трунджеллити (Аргентина) 6:1, 4:1, отказ
Душан Лайович (Сербия, 27) – Стив Дарсис (Бельгия) 7:5, 6:3, 6:3
Брэдли Клан (США) – Тьягу Монтейру (Бразилия) 6:3, 6:2, 6:3
Кристиан Гарин (Чили, 31) – Кристофер Юбэнкс (США) 3:6, 7:6, 6:4, 6:7, 6:3
Дженсон Бруксби (США) - Томаш Бердых (Чехия) 6:1, 2:6, 6:4, 6:4
Николоз Басилашвили (Грузия, 17) - Мартон Фучович (Венгрия) 3:6, 6:4, 6:2, 3:6, 6:3
Новак Джокович (Сербия, 1) - Роберто Карбалес-Баэна (Испания) 6:4, 6:1, 6:4
Хуан Игнасио Лондеро (Аргентина) - Сэм Куэрри (США) 3:6, 6:1, 7:6(3), 7:5
Борна Чорич (Хорватия, 12) - Евгений Донской (Россия) 7:6(7), 6:3, 6:0
Алекс де Минор (Австралия) - Пьер-Юг Эрбер (Франция) 6:4, 6:2, 6:7(7), 7:5
Люка Пуй (Франция, 25) - Филипп Кольшрайбер (Германия) 6:3, 4:6, 6:4, 6:4
Роджер Федерер (Швейцария, 3) - Сумит Нагаль (Индия) 4:6, 6:1, 6:2, 6:4
Стэн Вавринка (Швейцария, 23) - Янник Синнер (Италия) 6:3, 7:6(4), 4:6, 6:3
Райли Опелка (США) - Фабио Фоньини (Италия, 11) 6:3, 6:4, 6:7(8), 6:3
Фелисиано Лопес (Испания) - Тэйлор Фритц (США, 26) 3:6, 6:4, 6:3, 6:4
Паоло Лоренци (Италия) - Закари Свайда (США) 3:6, 6:7(5), 6:4, 7:6(4), 6:2
Давид Гоффен (Бельгия, 15) - Корентен Муте (Франция) 6:3, 3:6, 6:4, 6:0
Пабло Карреньо-Буста (Испания) - Гвидо Пелья (Аргентина, 19) 6:3, 4:6, 7:6(2), 6:3
Григор Димитров (Болгария) - Андреас Сеппи (Италия) 6:1, 6:7(2), 6:4, 6:3
Пабло Куэвас (Уругвай) - Джек Сок (США) 6:4, 7:5, 7:6(5)
Жереми Шарди (Франция) - Хуберт Гуркач (Польша) 3:6, 6:3, 6:7(6), 6:1, 6:4
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