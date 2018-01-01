US Open (WTA): расписание и результаты матчей
Турнир US Open, Нью-Йорк, США
Дата проведения: 26 августа - 7 сентября
Покрытие - хард
Призовой фонд - 26,470,000 долларов
Действующая чемпионка: Наоми Осака (Япония)
Украинки на турнире - Элина Свитолина (5), Даяна Ястремская (32), Катерина Козлова, Леся Цуренко (снялась из-за травмы)
Первый круг
Онс Жабер (Тунис) - Каролин Гарсия (Франция, 27) 7:6(8), 6:2
Мариам Болквадзе (Грузия, Q) - Бернарда Пера (США) 6:3, 5:7, 6:4
Петра Мартич (Хорватия, 22) - Тамара Зиданшек (Словения) 6:4, 4:6, 6:1
Ребекка Петерсон (Швеция) - Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) 6:3, 6:3
Ана Богдан (Румыния, Q) - Гарриет Дарт (Великобритания, Q) 6:3, 6:1
Анастасия Севастова (Латвия, 12) - Эжени Бушар (Канада) 6:3, 6:3
Каролина Плишкова (Чехия, 3) - Тереза Мартинцова (Чехия, Q) 7:6(6), 7:6(3)
Йоханна Конта (Великобритания, 16) - Дарья Касаткина (Россия) 6:1, 4:6, 6:2
Эшли Барти (Австралия, 2) - Зарина Дияс (Казахстан) 1:6, 6:3, 6:2
Маргарита Гаспарян (Россия) - Присцилла Хон (Австралия, LL) 7:6(4), 6:4
Кристина Младенович (Франция) - Анжелик Кербер (Германия, 14) 7:5, 0:6, 6:4
Екатерина Александрова (Россия) - Саманта Стосур (Австралия, WC) 6:1, 6:3
Лорен Дэвис (США) - Йоханна Ларссон (Швеция, Q) 7:5, 6:2
Фиона Ферро (Франция) - Дарья Гаврилова (Австралия) 6:3, 6:4
Даяна Ястремская (Украина, 32) - Моника Никулеску (Румыния) 6:4, 1:6, 6:2
Чжан Шуай (Китай, 33) - Виктория Голубич (Швейцария) 6:2, 6:1
Александра Саснович (Беларусь) - Дженнифер Брэйди (США) 6:1, 4:6, 6:0
Элисон ван Эйтванк (Бельгия) - Виктория Кужмова (Словакия) 6:4, 6:4
Каролина Мухова (Чехия) - Елена Рыбакина (Казахстан, Q) 6:4, 6:4
Ига Свентек (Польша) - Ивана Йорович (Сербия) 6:0, 6:1
Винус Уильямс (США) - Чжэн Сайсай (Китай) 6:1, 6:0
Пэн Шуай (Китай, Q) - Варвара Лепченко (США, LL) 6:2, 7:6(5)
Мария Саккари (Греция, 30) - Камила Джорджи (Италия) 6:1, 6:0
Элина Свитолина (Украина, 5) - Уитни Осигве (США, WC) 6:1, 7:5
Се Шувэй (Тайвань, 29) - Яна Чепелова (Словакия, Q) 6:4, 5:7, 6:3
София Кенин (США, 20) - Коко Вандевей (США, SR) 7:6(4), 6:3
Лаура Зигемунд (Германия) - Магдалена Френх (Польша, Q) 5:7, 6:3, 6:4
Чжу Линь (Китай) - Ван Синьюй (Китай, Q) 6:3, 6:4
Кэти Макнелли (США, WC) - Тимеа Бачински (Швейцария) 6:4, 6:1
Серена Уильямс (США, 8) - Мария Шарапова (Россия) 6:1, 6:1
Ван Цян (Китай, 18) - Кэролайн Доулхайд (США, Q) 6:4, 6:4
Мэдисон Кис (США, 10) - Мисаки Дои (Япония) 7:5, 6:0
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