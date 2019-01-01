Свитолина - Уильямс: прогноз и ставки букмекеров на матч второго круга US Open

Элина Свитолина поборется за выход в третий круг Открытого чемпионата США по теннису.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина успешно стартовала на US Open, обыграв в первом круге американку Уитни Осигве.

Во втором круге украинке предстоит сыграть против опытной американки Винус Уильямс.

По мнению букмекеров, фаворитом этого поединка является Свитолина. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу Элины с коэффициентом 1.55, в то время как триумф Винус оценили в 2.45.

Также эксперты считают, что Свитолина обыграет соперницу в двух сетах. Поставить на этот исход можно с коэффициентом 2.21, в то время как на победу Свитолиной в трех сетах можно поставить с коэффициентом 4.20.

Схожие котировки установили и в конторе bet365: победа Свитолиной - 1.53, победа Уильямс - 2.55. На победу Элины в двух сетах можно поставить с коэффициентом 2.25, а в трех сетах - 4.00.

Отметим, что матч Свитолина - Уильямс состоится в среду, 28-го августа, ориентировочно в 18:00 по киевскому времени.