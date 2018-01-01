Свитолина: Матч против Винус - возможность для меня сыграть с легендой женского тенниса

Украинская теннисистка поделилась ожиданиями от матча второго круга US Open.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина уверенно стартовала на Открытом чемпионате США, обыграв в двух сетах американку Уитни Осигве.

Украинка прокомментировала матч первого круга US Open, в котором выиграла со счетом 6:1, 7:5.

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"Сегодня я ожидала тяжелый матч, ожидала, что Осигве может выйти и попытаться играть агрессивно. Я показала очень надежную игру, я бы сказала. Ее уровень был нестабильным, а мне было очень важно показать свой теннис и показать свою стабильность.

Думаю, что это было ключом к победе. На каком-то этапе я почувствовала, что она нервничает, тогда мне нужно было повысить уровень своей игры", - цитирует Свитолину btu.org.ua.

Во втором раунде украинке предстоит сыграть с американкой Винус Уильям. Свитолина поделилась своими ожиданиями от этого противостояния.

"Если говорить о следующем матче против Винус Уильямс, то ради таких поединков мы и тренируемся. Это будет еще одна замечательная возможность для меня сыграть против великого игрока, легенды женского тенниса. Это будет отличный матч.

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Я просто постараюсь сфокусироваться на том, что мне нужно делать на корте. В первую очередь, мне нужно быть агрессивной, потому что, если ты даешь Винус играть в свой теннис, она может диктовать условия", - отметила Свитолина.

Напомним, во второй круг US Open прошла украинка Даяна Ястремская. Вашему внимание видео обзор победного матча Ястремской над Никулеску.