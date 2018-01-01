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Цуренко снялась с US Open из-за травмы

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Украинская теннисистка пропустил турнир Большого шлема.
Леся Цуренко
Леся Цуренко
Getty Images

Третья ракетка Украины Леся Цуренко отказалась от участия на Открытом чемпионате США по теннису.

Как сообщает WTA, украинка пропустит последний в сезоне турнир Большого шлема из-за травмы правого локтя.

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В своем первом матче 30-летняя Цуренко должна была встретиться с бельгийской спортсменкой Кирстен Флипкенс, но теперь вместо Леси сыграет китаянка Ван Сиюй, которая стала лаки-лузером.

Таким образом, в обновленном рейтинге WTA Цуренко покинет пределы топ-60, так как не сумеет повторить прошлогодний результат на US Open - четвертьфинал турнира.

Напомним, что украинки Элина Свитолина и Даяна Ястремская стартовали с побед на Открытом чемпионате США. Вашему вниманию обзор матча Свитолина - Осигве, а также видео обзор победного матча Ястремской над Никулеску.

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Теги: теннис, Леся Цуренко, Открытый чемпионат США по теннису, турнир, Большой шлем, турнир Большого шлема, травма, US Open, WTA
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