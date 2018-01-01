Цуренко снялась с US Open из-за травмы

Украинская теннисистка пропустил турнир Большого шлема.

Третья ракетка Украины Леся Цуренко отказалась от участия на Открытом чемпионате США по теннису.

Как сообщает WTA, украинка пропустит последний в сезоне турнир Большого шлема из-за травмы правого локтя.

Читай также: US Open. Уильямс уничтожила Шарапову за 59 минут

В своем первом матче 30-летняя Цуренко должна была встретиться с бельгийской спортсменкой Кирстен Флипкенс, но теперь вместо Леси сыграет китаянка Ван Сиюй, которая стала лаки-лузером.

Таким образом, в обновленном рейтинге WTA Цуренко покинет пределы топ-60, так как не сумеет повторить прошлогодний результат на US Open - четвертьфинал турнира.

Напомним, что украинки Элина Свитолина и Даяна Ястремская стартовали с побед на Открытом чемпионате США. Вашему вниманию обзор матча Свитолина - Осигве, а также видео обзор победного матча Ястремской над Никулеску.