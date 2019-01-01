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US Open. Уильямс уничтожила Шарапову за 59 минут

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Американка в двадцатый раз в карьере одолела Марию Шарапову.
Серена Уильямс и Мария Шарапова
Серена Уильямс и Мария Шарапова
Getty Images

Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс в матче первого круга Открытого чемпионата США по теннису разгромила Марию Шарапову из России.

Поединок продолжался 59 минут и завершился уверенной победой американки - 6:1, 6:1. По ходу встречи Серена совершила 5 эйсов и 2 двойные ошибки, а также реализовала 5 из 6-ти брейк-поинта.

В свою очередь Шарапова лишь раз подала навылет, 3 раза ошиблась при вводе мяча в игру и не сумела реализовать ни одного из 5-ти брейк-поинта.

Отметим, что эта победа стала для Серены 20-й в 22-х личных встречах.

Следующий матч Уильямс проведет против американки Кэти Макнелли, которая одолела швейцарку Тимею Бачински 6:4, 6:1.

Напомним, что первый круг уверенна преодолела украинка Элина Свитолина. Смотрите видео обзор победного матча над Осигве на нашем сайте.

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Теги: теннис, Серена Уильямс, Мария Шарапова, Открытый чемпионат США по теннису, Большой шлем, турнир, US Open, WTA, турнир Большого шлема
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