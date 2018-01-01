Свитолина - Осигве: видео обзор победного матча украинки на US Open

Первая ракетка Украины с победы стартовала на последнем в сезоне турнире Большого шлема.

Элина Свитолина Getty Images Пятая ракетка мира Элина Свитолина обыграла Уитни Осигве из США в матче первого круга US Open. Поединок продолжался 1 час 16 минут и завершился уверенной победой украинки - 6:1, 7:5. Смотрите видео обзор матча Свитолина - Осигве: Напомним, во второй раунду Открытого чемпионата США прошла еще одна украина Даяна Ястремская.

Горемыкина Екатерина