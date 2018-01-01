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Свитолина - Осигве: видео обзор победного матча украинки на US Open

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Первая ракетка Украины с победы стартовала на последнем в сезоне турнире Большого шлема.

Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Пятая ракетка мира Элина Свитолина обыграла Уитни Осигве из США в матче первого круга US Open.

Поединок продолжался 1 час 16 минут и завершился уверенной победой украинки - 6:1, 7:5.

Смотрите видео обзор матча Свитолина - Осигве:

Напомним, во второй раунду Открытого чемпионата США прошла еще одна украина Даяна Ястремская.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, Открытый чемпионат США по теннису, US Open, WTA, турнир, Большой шлем, турнир Большого шлема, видео, обзор матча
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