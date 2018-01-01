Свитолина с победы стартовала на US Open
Элине Свитолиной хватило двух сетов для выхода во второй круг Открытого чемпионата США по теннису.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина успешно стартовала на US Open.
В матче первого круга украинка обыграла Уитни Осигве из США. Матч длился 1 час 16 минут, чего хватило спортсменкам для двух сетов, по результатам которых победу одержала Свитолина 6:1, 7:5.
US Open, первый круг
Элина Свитолина (Украина) - Уитни Осигве (США) - 6:1, 7:5.
Во втором круге Свитолиной предстоит встретится с Венус Уильямс.
Напомним, что во второй круг турнира также вышла Даяна Ястремская.
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