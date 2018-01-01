Свитолина с победы стартовала на US Open

Элине Свитолиной хватило двух сетов для выхода во второй круг Открытого чемпионата США по теннису.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина успешно стартовала на US Open.

В матче первого круга украинка обыграла Уитни Осигве из США. Матч длился 1 час 16 минут, чего хватило спортсменкам для двух сетов, по результатам которых победу одержала Свитолина 6:1, 7:5.

US Open, первый круг

Элина Свитолина (Украина) - Уитни Осигве (США) - 6:1, 7:5.

Во втором круге Свитолиной предстоит встретится с Венус Уильямс.

Напомним, что во второй круг турнира также вышла Даяна Ястремская.