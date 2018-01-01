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Свитолина с победы стартовала на US Open

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Элине Свитолиной хватило двух сетов для выхода во второй круг Открытого чемпионата США по теннису.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина успешно стартовала на US Open.

В матче первого круга украинка обыграла Уитни Осигве из США. Матч длился 1 час 16 минут, чего хватило спортсменкам для двух сетов, по результатам которых победу одержала Свитолина 6:1, 7:5.

US Open, первый круг

Элина Свитолина (Украина) - Уитни Осигве (США) - 6:1, 7:5.

Во втором круге Свитолиной предстоит встретится с Венус Уильямс.

Напомним, что во второй круг турнира также вышла Даяна Ястремская.

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Теги: Элина Свитолина, теннис, US Open
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