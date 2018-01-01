Ястремская вышла во второй круг US Open
Даяна Ястремская обыграла Монику Никулеску.
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская одержала победу в первом круге Открытого чемпионата США по теннису.
Наша теннисистка обыграла представительницу Румынии Монику Никулеску со счетом 4:6, 6:1, 2:6.
Матч длился почти два часа.
US Open, первый круг
Даяна Ястремская (Украина) - Моника Никулеску (Румыния) - 4:6, 6:1, 2:6.
Во втором круге Ястремская встретится с 71-й строчкой мирового рейтинга Ребеккой Петерсон.
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