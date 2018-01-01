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Ястремская вышла во второй круг US Open

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Даяна Ястремская обыграла Монику Никулеску.
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская
Getty Images

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская одержала победу в первом круге Открытого чемпионата США по теннису.

Наша теннисистка обыграла представительницу Румынии Монику Никулеску со счетом 4:6, 6:1, 2:6.

Матч длился почти два часа.

US Open, первый круг

Даяна Ястремская (Украина) - Моника Никулеску (Румыния) - 4:6, 6:1, 2:6.

Во втором круге Ястремская встретится с 71-й строчкой мирового рейтинга Ребеккой Петерсон.

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Теги: Даяна Ястремская, Открытый чемпионат США по теннису, US Open
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