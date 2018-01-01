Раонич снялся с US Open из-за травмы

У канадского спортсмена обнаружили травму ягодичной мышцы.

Известный канадский теннисист Милош Раонич был вынужден отказаться от участия в Открытом чемпионате США.

Читай также: Костюк рассказала, почему не выступит на US Open

Как сообщает пресс-служба US Open, 22-я ракетка мира снялся с соревнований из-за травмы ягодичной мышцы. Его позицию в турнирной сетке займет лаки-лузер Камил Майхржак, которому предстоит сыграть с чилийцем Николасом Харри.

Отметим, что в прошлом году на US Open Раонич дошел до четвертого круга.

Ранее сообщалось, что украинские теннисистки Свитолина, Ястремская, Цуренко и Козлова узнали своих соперниц на US Open.