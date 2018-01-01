Переключиться на мобильную версию

Раонич снялся с US Open из-за травмы

Комментариев: 0
У канадского спортсмена обнаружили травму ягодичной мышцы.
Милош Раонич
Милош Раонич
Getty Images

Известный канадский теннисист Милош Раонич был вынужден отказаться от участия в Открытом чемпионате США.

Читай также: Костюк рассказала, почему не выступит на US Open

Как сообщает пресс-служба US Open, 22-я ракетка мира снялся с соревнований из-за травмы ягодичной мышцы. Его позицию в турнирной сетке займет лаки-лузер Камил Майхржак, которому предстоит сыграть с чилийцем Николасом Харри.

Отметим, что в прошлом году на US Open Раонич дошел до четвертого круга.

Ранее сообщалось, что украинские теннисистки Свитолина, Ястремская, Цуренко и Козлова узнали своих соперниц на US Open.

Поделись:
Теги: теннис, Открытый чемпионат США по теннису, Милош Раонич, US Open, ATP
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь