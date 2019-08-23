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Фото дня: Свитолина и Монфис встретились с легендарным Майком Тайсоном

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Первая ракетка Украины находится в Нью-Йорке и готовится к старту Открытого чемпионата США по теннису.
Элина Свитолина и Гаэль Монфис
Элина Свитолина и Гаэль Монфис
Getty Images

Пятая ракетка мира Элина Свитолина на данный момент находится в Нью-Йорке (США), где уже в понедельник, 26-го августа, стартует основной этап US Open-2019.

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Украинка в компании своего парня Гаэля Монфиса проводят время в "Большом яблоке" в обществе легендарного боксера Майка Тайсона. На совместной страничке Элины и Гаэля в Instagram появилось фото теннисистов с "Железным Майком" и его дочкой.

Ранее сообщалось, что Свитолина и другие украинские теннисистки уже узнали имена своих соперниц на US Open.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, Гаэль Монфис, бокс, Майк Тайсон, фото
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