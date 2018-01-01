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Ястремская попала в посев на US Open на отказе Анисимовой

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Анисимова отказалась от участия на US Open из-за трагедии в семье.
Ястремская попала в посев на US Open на отказе Анисимовой

На US Open-2019 две украинки будут в числе сеяных. Первая ракетка Украины Элина Свитолина получила 5-й номер посева, а Даяна Ястремская - 32-й. Причем, Ястремская, которая занимает 33-ю строчку в рейтинге WTA, попала в список сеяных на отказе американки Аманды Анисимовой, у которой умер отец.

Стоит отметить, что две украинки будут в числе сеяных на US Open второй раз в истории. Впервые в числе сеяных на Открытом чемпионате США оказались две представительницы Украины в 2017 году: Элина Свитолина была посеяна под 4-м номером, а Леся Цуренко - под 28-м.

В этом году жеребьевка заключительного в сезоне турнира серии Grand Slam состоится в четверг, 22 августа.

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Теги: теннис, US Open
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