Впервые в истории ATP-тура матч выиграл глухой теннисист

Док-Хи Ли уже вписал свое имя в историю профессионального тенниса.

Теннисист из Южной Кореи Док-Хи Ли обыграл Хенри Лааксонена со счетом 7:6, 6:1 в первом круге турнира ATP в Уинстон-Сейлеме (США).

Примечательно, что 21-летний спортсмен вписал свое имя в историю тура, так как стал первым глухим теннисистом, который выиграл матч уровня ATP.

"Надо мной всегда смеялись из-за инвалидности, говорили, что мне не нужно играть. Это были трудные времена, но моя семья и друзья помогли мне. Я хотел показать всем, что способен стать теннисистом.

Нарушение слуха - не повод опускать руки. Главное усердно работать и можно добиться любой цели. В следующем матче у меня будет такой же настрой. Сделаю все возможное. Посмотрим, что будет дальше", - цитирует Ли официальный сайт ATP-тура.

Это историческое событие уже прокомментировал известный теннисист Энди Маррей.

"Если бы я надел наушники и играл в них, то мне было бы очень тяжело рассчитать скорость мяча, вращение. Для теннисиста невероятно важен слух, мы постоянно его используем. Отсутствие слуха - большой недостаток. Ли прилагает серьезные усилия, чтобы его компенсировать", - отметил Маррей.

Ранее сообщалось, что экс-первая ракетка мира приняла участие в челлендже, сыграв в теннис против пятерых мужчин.