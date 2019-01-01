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Свитолина призналась, что уделяет много внимания своей внешности во время соревнований

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Украинка считает, что спортсмен обязан хорошо выглядеть.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Первая ракетка Украины и пятая ракетка мира Элина Свитолина рассказала о том, какие косметические процедуры делает перед стартом крупных соревнований.

“Я уделяю много внимания своей внешности в период соревнований, ведь на корте тебя хорошо видно, и зрителям должно быть приятно наблюдать за спортсменом.

Это, безусловно, часть моего имиджа, часть меня, и мне нравится хорошо выглядеть. Я даже лучше играю, когда готова на 100% не только физически, но и внешне.

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Подготовка не занимает много времени, но перед большими соревнованиями у меня есть обязательный спа-ритуал. Я посещаю своего мастера по волосам, делаю серию масок, ведь на корте мы много потеем, поэтому важно подготовить и очистить кожу, чтобы она была сияющей и здоровой, хожу на массажи.

Краситься перед выходом на корт глупо из-за сумасшедшего движения и жары. К тому же, кожа должна дышать, а не страдать под шаром тонального крема, поэтому под прицелом - уход“, - сказала Элина в интервью JetSetter.ua.

Ранее Элина Свитолина рассказала о том, как начались ее отношения с Гаэлем Монфисом.

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Теги: теннис, Элина Свитолина
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