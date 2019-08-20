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Свитолина - о Монфисе: Однажды мы встретились в Париже и не смогли расстаться

Комментариев: 3
Украинка рассказала о том, как начались ее отношения с Гаэлем Монфисом.
Элина Свитолина и Гаэль Монфис
Элина Свитолина и Гаэль Монфис
instagram.com/g.e.m.s.life/

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась воспоминаниями о том, как начались ее отношения с французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

“С Гаэлем мы были знакомы достаточно давно, поскольку постоянно участвовали в одних и тех же турнирах. Но общались очень мало: он знал, что я была в длительных отношениях.

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И вот в конце прошлого года, после победы на Итоговом турнире, я поехала праздновать к парижским друзьям. Выставила фото в instagram, и Гаэль написал мне. Мы встретились и уже не смогли расстаться.

Это было удивительное совпадение, что мы одновременно оказались в Париже, ведь я живу сейчас в Лондоне, а Гаэль, хотя и родом из Парижа, живет в Женеве. Мы оба приехали отдохнуть лишь на несколько дней“, - сказала Свитолина в интервью изданию JetSetter.ua.

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина и Гаэль Монфис посетили Украину.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, Гаэль Монфис
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  20.08.2019, 13:11
Оценка:  0
гость
Да уж, того еще кренделя нашла...
гость  (аноним)  20.08.2019, 12:54
Оценка:  0
гость
В зоопарке орангутанга отдали в хорошие руки
futbolprognoz    20.08.2019, 12:52
Оценка:  0
futbolprognoz
ппц. с негром... она умалишенная что ли? будут бегать детки-негритятки. Она в курсе? или неужели повелась на огромный нигерский хер?
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