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Калинина проиграла в первом матче квалификации US Open

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Украинская теннисистка не сумела преодолеть стартовый матч квалификации турнира Большого шлема.
Ангелина Калинина
Ангелина Калинина
Getty Images

Украинская теннисистка Ангелина Калинина не сумела пройти отбор на Открытый чемпионат США по теннису.

Калинина в стартовом матче квалификации потерпела поражение от представительницы США Энн Ли - 0:6, 3:6.

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Матч продолжался 1 час 2 минуты. По ходу встречи Ангелина 1 раз подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и лишь 1 раз выиграла гейм на приеме. Ее соперница сделала 5 эйсов, 4 раза ошиблась при вводе мяча в игру и реализовала 5 брейк-пойнтов.

В прошлом году Калинина прошла квалификацию и покинула US Open во втором раунде, проиграв Слоан Стивенс.

Ранее сообщалось, что украинский теннисист Сергей Стаховский уступил в первом раунде квалификации Открытого чемпионата США.

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Теги: теннис, Ангелина Калинина, Открытый чемпионат США по теннису, квалификация, WTA, US Open
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