Калинина проиграла в первом матче квалификации US Open

Украинская теннисистка не сумела преодолеть стартовый матч квалификации турнира Большого шлема.

Украинская теннисистка Ангелина Калинина не сумела пройти отбор на Открытый чемпионат США по теннису.

Калинина в стартовом матче квалификации потерпела поражение от представительницы США Энн Ли - 0:6, 3:6.

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Матч продолжался 1 час 2 минуты. По ходу встречи Ангелина 1 раз подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и лишь 1 раз выиграла гейм на приеме. Ее соперница сделала 5 эйсов, 4 раза ошиблась при вводе мяча в игру и реализовала 5 брейк-пойнтов.

В прошлом году Калинина прошла квалификацию и покинула US Open во втором раунде, проиграв Слоан Стивенс.

Ранее сообщалось, что украинский теннисист Сергей Стаховский уступил в первом раунде квалификации Открытого чемпионата США.