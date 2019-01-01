Переключиться на мобильную версию

Стаховский неудачно выступил на старте квалификации US Open

Комментариев: 0
Украинец потерпел поражение от испанца Николы Куна.
Сергей Стаховский
Сергей Стаховский
Getty Images

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский неудачно выступил в первом матче квалификации на Открытый чемпионат США (US Open).

Читай также: Стаховский неудачно выступил на старте турнира в Бингхэмптоне

Украинец за 1 час 20 минут проиграл испанскому теннисисту Николе Куну. Матч завершился в двух сетах со счетом 4:6, 4:6. По ходу встречи Стаховский реализовал 1 из 3-х брейк-поинтов, сделал 6 эйсов и совершил 3 двойные ошибки.

Отметим, что в прошлом году Сергей также потерпел поражение на старте квалификации US Open.

Ранее сообщалось, что в основной сетке US Open выступят четыре украинки - Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Леся Цуренко и Екатерина Козлова.

Еще две спортсменки - Ангелина Калинина и Катарина Завацкая примут участие в квалификации, а вот Марта Костюк пропустит турнир из-за травмы.

Поделись:
Теги: теннис, Сергей Стаховский, Открытый чемпионат США по теннису, квалификация, US Open, ATP
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь