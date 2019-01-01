Стаховский неудачно выступил на старте квалификации US Open

Украинец потерпел поражение от испанца Николы Куна.

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский неудачно выступил в первом матче квалификации на Открытый чемпионат США (US Open).

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Украинец за 1 час 20 минут проиграл испанскому теннисисту Николе Куну. Матч завершился в двух сетах со счетом 4:6, 4:6. По ходу встречи Стаховский реализовал 1 из 3-х брейк-поинтов, сделал 6 эйсов и совершил 3 двойные ошибки.

Отметим, что в прошлом году Сергей также потерпел поражение на старте квалификации US Open.

Ранее сообщалось, что в основной сетке US Open выступят четыре украинки - Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Леся Цуренко и Екатерина Козлова.

Еще две спортсменки - Ангелина Калинина и Катарина Завацкая примут участие в квалификации, а вот Марта Костюк пропустит турнир из-за травмы.