Костюк рассказала, почему не выступит на US Open
Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала, почему не сыграет на Открытом чемпионате США.
“К сожалению, я повредила спину во время выступления на World Team Tennis, из-за чего мне придется пропустить Открытый чемпионат США в этом году. Несколько недель назад я начала тренироваться и больше не чувствую боли, но у меня недостаточно времени, чтобы подготовиться к турниру.
Мне жаль, потому что Нью-Йорк - один из моих любимых городов, и мне действительно нравится проводить там время. Надеюсь, что я вернусь в следующем году и выступлю в основной сетке“, - написала Марта на своей странице в Instagram.
Unfortunately I injured my back during WTT season and I have to skip US Open this year. Few days ago I started to practice and I don't feel pain anymore, but it is not enough time to be prepared. I am sorry because New York is one of my favourite cities and I really enjoy spending time there. Hopefully I will come back next year better and stronger💪🏻❤️
Отметим, что ранее Марта никогда не играла в основной сетке US Open. В прошлом году она уступила чешке Мари Боузковой во втором раунде отбора.
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