Костюк рассказала, почему не выступит на US Open

Юная украинка получила повреждение на одном из турниров.

Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала, почему не сыграет на Открытом чемпионате США.

“К сожалению, я повредила спину во время выступления на World Team Tennis, из-за чего мне придется пропустить Открытый чемпионат США в этом году. Несколько недель назад я начала тренироваться и больше не чувствую боли, но у меня недостаточно времени, чтобы подготовиться к турниру.



Мне жаль, потому что Нью-Йорк - один из моих любимых городов, и мне действительно нравится проводить там время. Надеюсь, что я вернусь в следующем году и выступлю в основной сетке“, - написала Марта на своей странице в Instagram.

Отметим, что ранее Марта никогда не играла в основной сетке US Open. В прошлом году она уступила чешке Мари Боузковой во втором раунде отбора.