Костюк пропустит US Open
Украинка не выступит на последнем турнире Большого Шлема в этом году.
Юная украинская теннисистка Марта Костюк пропустит Открытый чемпионат США.
Причины такого решения неизвестны.
Таким образом, в квалификации на US Open Украину представят Ангелина Калинина и Катарина Завацкая.
Отметим, что ранее Марта никогда не играла в основной сетке US Open. В прошлом году она уступила чешке Мари Боузковой во втором раунде отбора.
Ранее сообщалось, четыре украинки попали в основную сетку Открытого чемпионата США.
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