Костюк пропустит US Open

Украинка не выступит на последнем турнире Большого Шлема в этом году.

Юная украинская теннисистка Марта Костюк пропустит Открытый чемпионат США.

Причины такого решения неизвестны.

Таким образом, в квалификации на US Open Украину представят Ангелина Калинина и Катарина Завацкая.

Отметим, что ранее Марта никогда не играла в основной сетке US Open. В прошлом году она уступила чешке Мари Боузковой во втором раунде отбора.

Ранее сообщалось, четыре украинки попали в основную сетку Открытого чемпионата США.