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Костюк пропустит US Open

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Украинка не выступит на последнем турнире Большого Шлема в этом году.
Марта Костюк
Марта Костюк
Getty Images

Юная украинская теннисистка Марта Костюк пропустит Открытый чемпионат США.

Причины такого решения неизвестны.

Таким образом, в квалификации на US Open Украину представят Ангелина Калинина и Катарина Завацкая.

Отметим, что ранее Марта никогда не играла в основной сетке US Open. В прошлом году она уступила чешке Мари Боузковой во втором раунде отбора.

Ранее сообщалось, четыре украинки попали в основную сетку Открытого чемпионата США.

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Теги: теннис, Марта Костюк, US Open
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Источник: btu.org.ua

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