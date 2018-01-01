Кенин: Победа над Свитолиной - особенная

Американка поделилась эмоциями от победы над украинской спортсменкой.

Теннисистка из США София Кенин высказалась по поводу победы над первой ракеткой Украины Элиной Свитолиной в матче третьего раунда турнира в Цинциннати.

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"Меня расстроил неудачный матчбол, но я собралась и продолжила борьбу. С Элиной действительно сложно играть, поэтому эта победа особенная для меня. Я горжусь тем, как я играла и какой уровень показала.

Мы обе сегодня хорошо играли, отдали много сил во время затяжных розыгрышей. На тай-брейке я не сомневалась в себе, ведь на прошлой неделе я уже побеждала Элину именно на тай-брейке", - приводит слова Кенин пресс-служба WTA.

Вашему вниманию также видео обзор матча Свитолина - Кенин.