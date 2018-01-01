Свитолина проиграла Кенин и покинула турнир в Цинциннати

Украинка не сумела преодолеть третий круг хардового турнира.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина покинула розыгрыш хардового турнира WTA серии Premier 5 в Цинциннати (США).

Украинка в третьем раунде соревнований проиграла представительнице США Софии Кенин в двух сетах. Матч продолжался 1 час 53 минуты, за которые Свитолина совершила 9 эйсов и 2 двойные ошибки, а также реализовала 2 из 8-ми брейк-поинтов.

В свою очередь Кенин лишь раз подала навылет, 7 раз ошиблась при вводе мяча в игру и реализовала 3 из 8-ми брейк-поинтов.

WTA. Premier 5. Цинциннати (США)

Третий круг

Элина Свитолина (Украина) - София Кенин (США) 3:6, 6:7 (3)

Отметим, что в следующем раунде Кенин сыграет с Наоми Осакой, которая в трех сетах обыграла китаянку Се Шувэй со счетом 7:6, 5:7, 6:2.