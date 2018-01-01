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Свитолина вернется в топ-5 рейтинга WTA

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Украинская теннисистка улучшит свои позиции в обновленном рейтинге.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина после турнира в американском Цинциннати обеспечит себе пятую строчку в обновленном рейтинге WTA.

Во втором круге Элина обыграла бельгийку Элизе Мертенс, но в первую очередь прогресс украинки связан с неудачами конкуренток.

Турнир в США уже покинули Кики Бертенс (действующая чемпионка) и Петра Квитова (прошлогодняя полуфиналистка), которые не сумели защитить свои прошлогодние очки, из-за чего опустятся в рейтинге и пропустят Свитолину.

В последний раз Элина находилась в топ-5 рейтинга WTA в марте, когда вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе. Эту неделю украинка начала на седьмой строчке в рейтинге.

В третьем раунде в Цинциннати Свитолина сыграет с американкой Софией Кенин.

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Теги: теннис, Элина Свитолина
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