Свитолина: Я ожидала, что матч против Мертенс будет очень сложным

Украинская теннисистка осталась довольна своим выступлением.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала свою победу во втором круге турнира в Цинциннати.

“Я ожидала, что это будет очень трудный матч. В начале игра проходила очень напряженно, Мертенс - теннисистка, которая играет агрессивно, поэтому поединок всегда проходит в интенсивном темпе. Мне нужно было этого от нее ждать и очень быстро передвигаться по корту, чтобы постараться заработать шанс на брейк.

Сегодня я хорошо подавала и была этому рада. С задней линии я отыграла очень стабильно, в защите сыграла здорово. Мертенс старается отбить мяч рано и пытается диктовать игру, поэтому было важно оказывать на нее давление. Я воплотила план на игру, и это было очень хорошо“, - рассказала украинка.

Напомним, в третьем круге Свитолина сыграет против американки Софии Кенин.