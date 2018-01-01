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Стала известна следующая соперница Свитолиной на турнире в Цинциннати

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Первая ракетка Украины сыграет против представительницы США.
София Кенин
София Кенин
Getty Images

В третьем раунде турнира серии WTA Премьер 5 в Цинциннати соперницей украинской теннниситки Элины Свитолиной будет американка София Кенин.

В матче второго круга Кенин в двух сетах победила 25-летнюю казахстанскую спортсменку Зарину Дияс со счетом 6:4, 6:1.

Напомним, Свитолина и Кенин на прошлой неделе встречались в рамках четвертьфинала в Торонто и тогда победительницей противостояния стала София.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, София Кенин
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