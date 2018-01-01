Ястремская уступила Кузнецовой и покинула турнир в Цинциннати

Вторая ракетка Украины в трех сетах проиграла представительнице России.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская не смогла пробиться в третий круг турнира WTA серии Премьер 5 в Цинциннати (США).

Соперницей юной украинки была экс-вторая ракетка мира Светлана Кузнецова.

Цинциннати. Второй круг

Даяна Ястремская (Украина) - Светлана Кузнецова (Россия, WC) 6-4, 6-7 (7), 2-6

Матч продолжался около 2,5 часов.

За это время россиянка 5 раз подала навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 14. Ястремская сделала 2 эйса, 8 раз ошиблась на подаче и 4 использовала возможность взять подачу соперницы.

Во втором сете Даяна вела 5-3 и не воспользовалась двумя матчболами, когда подавала на победу в девятом гейме.



В решающей партии Ястремская не реализовала три брейкпоинта и в итоге со счета 2-2 проиграла 4 гейма подряд.

Отметим, что во время матча Даяна обращалась к физио из-за проблем с левым коленом.



В третьем раунде Светлана Кузнецова встретится с американкой Слоан Стивенс.

Напомним, на турнире продолжает выступления другая украинка - Элина Свитолина.