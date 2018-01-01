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Ястремская уступила Кузнецовой и покинула турнир в Цинциннати

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Вторая ракетка Украины в трех сетах проиграла представительнице России.
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская
Getty Images

Украинская теннисистка Даяна Ястремская не смогла пробиться в третий круг турнира WTA серии Премьер 5 в Цинциннати (США).

Соперницей юной украинки была экс-вторая ракетка мира Светлана Кузнецова.

Цинциннати. Второй круг
Даяна Ястремская (Украина) - Светлана Кузнецова (Россия, WC) 6-4, 6-7 (7), 2-6

Матч продолжался около 2,5 часов.

За это время россиянка 5 раз подала навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 14. Ястремская сделала 2 эйса, 8 раз ошиблась на подаче и 4 использовала возможность взять подачу соперницы.

Во втором сете Даяна вела 5-3 и не воспользовалась двумя матчболами, когда подавала на победу в девятом гейме. 

В решающей партии Ястремская не реализовала три брейкпоинта и в итоге со счета 2-2 проиграла 4 гейма подряд.

Отметим, что во время матча Даяна обращалась к физио из-за проблем с левым коленом. 

В третьем раунде Светлана Кузнецова встретится с американкой Слоан Стивенс.

Напомним, на турнире продолжает выступления другая украинка - Элина Свитолина.

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Теги: теннис, Даяна Ястремская, Светлана Кузнецова
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Источник: btu.org.ua

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