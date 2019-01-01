Свитолина разгромила Мертенс во втором круге турнира в Цинциннати

Украинка успешно начала выступление на последнем крупном турнире перед US Open.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина без проблем преодолела второй раунд турнира WTA серии Premier 5 в американском Цинциннати.

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Украинка разгромила представительницу Бельгии Элизу Мертенс в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 13 минут. По ходу встречи Свитолина 6 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 8-ми брейк-поинта.

А вот Мертенс дважды оформила эйсы, 8 раз ошиблась при вводе мяча в игру и не смогла реализовать ни одного из двух брейк-поинтов.

Цинциннати, второй круг

Элина Свитолина (Украина) - Элиза Мертенс - 6:4, 6:1

В следующем раунде украинка встретится с победительницей пары София Кенин (США) и Зарина Диас (Казахстан).

Напомним, во втором туре турнира в Цинциннати предстоит сыграть украинке Даяне Ястремской. Смотрите видео онлайн трансляцию матча Ястремская - Кузнецова на нашем сайте.