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Свитолина разгромила Мертенс во втором круге турнира в Цинциннати

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Украинка успешно начала выступление на последнем крупном турнире перед US Open.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина без проблем преодолела второй раунд турнира WTA серии Premier 5 в американском Цинциннати.

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Украинка разгромила представительницу Бельгии Элизу Мертенс в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 13 минут. По ходу встречи Свитолина 6 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 8-ми брейк-поинта.

А вот Мертенс дважды оформила эйсы, 8 раз ошиблась при вводе мяча в игру и не смогла реализовать ни одного из двух брейк-поинтов.

Цинциннати, второй круг

Элина Свитолина (Украина) - Элиза Мертенс - 6:4, 6:1

В следующем раунде украинка встретится с победительницей пары София Кенин (США) и Зарина Диас (Казахстан).

Напомним, во втором туре турнира в Цинциннати предстоит сыграть украинке Даяне Ястремской. Смотрите видео онлайн трансляцию матча Ястремская - Кузнецова на нашем сайте.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, Элиза Мертенс, Цинциннати, турнир, WTA
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