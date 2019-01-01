Людмила Киченок пробилась во второй круг парного турнира в Цинциннати

Украинка выступает в паре с представительницей Латвии.

Украинская теннисистка Людмила Киченок в паре с латвийкой Еленой Остапенко победила американо-китайский дуэт Ракель Атаво и Хань Синьюнь в рамках первого круга турнира серии Премьер в Цинциннати (США).

Цинциннати. Первый круг, парный разряд

Людмила Киченок (Украина) / Елена Остапенко (Латвия) - Ракель Атаво (США) / Хань Синьюнь (Китай) 6-1, 6-3

Матч продолжался чуть более часа.

Украинско-латвийская пара реализовала 6 шансов на брейк из 7. Соперницам удалось воспользоваться двумя брейкпоинтами.



Во втором круге Людмила Киченок и Елена Остапенко сыграют с дуэтом Андрея Клепач (Словения) / Люси Градецка (Чехия).