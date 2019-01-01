Людмила Киченок пробилась во второй круг парного турнира в Цинциннати
Украинка выступает в паре с представительницей Латвии.
Украинская теннисистка Людмила Киченок в паре с латвийкой Еленой Остапенко победила американо-китайский дуэт Ракель Атаво и Хань Синьюнь в рамках первого круга турнира серии Премьер в Цинциннати (США).
Цинциннати. Первый круг, парный разряд
Людмила Киченок (Украина) / Елена Остапенко (Латвия) - Ракель Атаво (США) / Хань Синьюнь (Китай) 6-1, 6-3
Матч продолжался чуть более часа.
Украинско-латвийская пара реализовала 6 шансов на брейк из 7. Соперницам удалось воспользоваться двумя брейкпоинтами.
Во втором круге Людмила Киченок и Елена Остапенко сыграют с дуэтом Андрея Клепач (Словения) / Люси Градецка (Чехия).
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