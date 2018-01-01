Цуренко снялась с турнира в Цинциннати

Украинка будет несеяной на US Open.

Сегодня, 13-го августа, третья ракетка Украины Леся Цуренко должна была провести поединок первого круга на турнире в Цинциннати против Моники Пуиг.

Из-за травмы правого локтя украинке пришлось снятся с соревнований. Место Леси в основной сетке займет китаянка Ван Яфань.

В 2018 году наша теннисистка стала четвертьфиналисткой турнира в Цинциннати, поэтому потеряет достаточно очков и вылетит за пределы топ-40 рейтинга WTA, а значит на US Open будет несеяной.



Напомним, на прошлой неделе Цуренко не играла на кортах в Канаде также из-за проблем с локтем.

Отметим, что на турнире выступят еще две украинки - Элина Свитолина и Даяна Ястремская. Ястремская накануне обыграла экс-первую ракетку мира в стартовом раунде. Первая ракетка Украины, в свою очередь, начнет свои выступления со второго круга.