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Цуренко снялась с турнира в Цинциннати

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Украинка будет несеяной на US Open.
Леся Цуренко
Леся Цуренко
Getty Images

Сегодня, 13-го августа, третья ракетка Украины Леся Цуренко должна была провести поединок первого круга на турнире в Цинциннати против Моники Пуиг.

Из-за травмы правого локтя украинке пришлось снятся с соревнований. Место Леси в основной сетке займет китаянка Ван Яфань.

В 2018 году наша теннисистка стала четвертьфиналисткой турнира в Цинциннати, поэтому потеряет достаточно очков и вылетит за пределы топ-40 рейтинга WTA, а значит на US Open будет несеяной.

Напомним, на прошлой неделе Цуренко не играла на кортах в Канаде также из-за проблем с локтем.

Отметим, что на турнире выступят еще две украинки - Элина Свитолина и Даяна Ястремская. Ястремская накануне обыграла экс-первую ракетку мира в стартовом раунде. Первая ракетка Украины, в свою очередь, начнет свои выступления со второго круга.

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Теги: теннис, Леся Цуренко
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Источник: btu.org.ua

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