Калинина вышла во второй круг турнира в Конкорде
Украинка обыграла представительницу Южной Кореи.
Украинская теннисистка Ангелина Калинина вышла во второй круг турнира серии ITF в Конкорде (США). На старте соревнований соперницей украинки была кореянка Хан На Рэ.
Конкорд. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) - Хан На Рэ (Южная Корея) - 6:1, 6:3
Матч продолжался около часа.
За это время Ангелина подала семь эйсов при трех двойных ошибках, сделала пять брейков и проиграла гейм на своей подаче.
За выход в четвертьфинал Ангелина сыграет с победительницей матча между американками Усве Майтане Арконадой и Бриттани Колленс.
На турнире в США также выступит другая украинка - Катарина Завацкая.
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