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Калинина вышла во второй круг турнира в Конкорде

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Украинка обыграла представительницу Южной Кореи.
Ангелина Калинина
Ангелина Калинина
Getty Images

Украинская теннисистка Ангелина Калинина вышла во второй круг турнира серии ITF в Конкорде (США). На старте соревнований соперницей украинки была кореянка Хан На Рэ.

Конкорд. Первый круг

Ангелина Калинина (Украина) - Хан На Рэ (Южная Корея) - 6:1, 6:3

Матч продолжался около часа.

За это время Ангелина подала семь эйсов при трех двойных ошибках, сделала пять брейков и проиграла гейм на своей подаче.

За выход в четвертьфинал Ангелина сыграет с победительницей матча между американками Усве Майтане Арконадой и Бриттани Колленс.

На турнире в США также выступит другая украинка - Катарина Завацкая.

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Теги: теннис, Ангелина Калинина
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Источник: btu.org.ua

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