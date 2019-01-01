Калинина вышла во второй круг турнира в Конкорде

Украинка обыграла представительницу Южной Кореи.

Украинская теннисистка Ангелина Калинина вышла во второй круг турнира серии ITF в Конкорде (США). На старте соревнований соперницей украинки была кореянка Хан На Рэ.

Конкорд. Первый круг

Ангелина Калинина (Украина) - Хан На Рэ (Южная Корея) - 6:1, 6:3

Матч продолжался около часа.

За это время Ангелина подала семь эйсов при трех двойных ошибках, сделала пять брейков и проиграла гейм на своей подаче.



За выход в четвертьфинал Ангелина сыграет с победительницей матча между американками Усве Майтане Арконадой и Бриттани Колленс.



На турнире в США также выступит другая украинка - Катарина Завацкая.