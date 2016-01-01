Циципас: Хочу обойти Большую тройку в мировом рейтинге

Греческий теннисист признался, что победить Новака Джоковича, Рафаэля Надаля и Роджера Федерера будет нелегко.

Пятая ракетка мира Стефанос Циципас рассказал о своих планах на будущее.

“У меня были взлеты и падения, и я сейчас здесь. Я рад, что смог преодолеть все эти трудности. Было нелегко. Конечно, сейчас я хочу достичь большего.

Большая тройка доминирует годами. Мне нужен дополнительный шаг, чтобы забраться на этот уровень и обойти их. Они выигрывают турниры и играют очень хорошо. Победить их очень нелегко“, – цитирует грека Tennis World USA.

Напомним, с 2016 года обладателями Шлемов становились только Федерер, Надаль и Джокович.